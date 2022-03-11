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  4. Dilenciden akılalmaz savunma: Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum

Dilenciden akılalmaz savunma: Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum

11.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini aralıksız devam ederken, ekipler, uygulamalar sırasında yakaladıkları dilencileri Sur ilçe Zabıta Müdürlüğüne götürüp inceleme altına aldı. Dilenmeye çıkan hamile bir kadının sözleri ise pes dedirtti. Dilenci kadın, “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım ”diyerek kendini savundu.

Dilenciden akılalmaz savunma: Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum

Diyarbakır'da merkez Sur ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çitçi’nin talimatıyla, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini aralıksız devam ediyor. Ekipler, uygulamalar sırasında yakaladıkları dilencileri Sur ilçe Zabıta Müdürlüğüne götürüp inceleme yaparken, incelemeler sırasında ailece dilenmeye çıkan hamile bir kadının sözleri pes dedirtti.

''HAMİLE OLDUĞUM İÇİN BİR HAFTADIR DİLENMİYORDUM''

Annesi ve kardeşleriyle birlikte dilenmeye çıkan dilenci kadın, “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım ”diyerek kendini savunurken, dilenciler hakkında gerekli cezai işlem uygulandı.

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Halkın duygularını sömüren dilencilere fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların haksız kazanç elde etmek isteyenlerle karşılaşması halinde ekipleri aramasını istedi.

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(İHA)

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