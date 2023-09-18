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  4. Dinamoyu tamir etmek için girmişlerdi... Aynı aileden 5 kişi zehirlendi

Dinamoyu tamir etmek için girmişlerdi... Aynı aileden 5 kişi zehirlendi

18.09.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Beşiri ilçesinde arızalanan dinamoyu tamir etmek için girdikleri su kuyusunda biriken gazdan zehirlenen 5 kişi, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Dinamoyu tamir etmek için girmişlerdi... Aynı aileden 5 kişi zehirlendi

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi Durucak köyünde meydana geldi. Bozulan benzinli su dinamosunu tamir etmek için kuyuya inen aynı aileden Tarık Ç., Mehmet G., Uğur G., Hüseyin G. ve Murat G., tamir edip çalıştırdıkları dinamodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

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İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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