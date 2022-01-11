Dini nikahlı eşiyle tartıştı, gittiği arkadaşlarının evinden kendini 4'üncü kattan boşluğa bıraktı

Olay gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1005. No’lu cadde de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çocuk annesi Nurcan G. (32) dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra evi terk edip arkadaşlarının yanına gitti.

CAMI AÇIP ATLADI

Dini nikahlı eşinin arkasından giden şahıs tartışmaya burada devam ettikten sonra evden ayrıldı. Nurcan G. ise yaşanan tartışmanın üzerine arkadaşlarına hava alacağını söyleyerek, evin balkonuna geçti. Burada balkonun camını açarak bir anda kendini boşluğa bırakan Nurcan G. beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Genç kadının atladığını fark eden arkadaşları durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve polislerin incelemesinin ardından Nurcan G.’nin cesedi otopsi için Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay sırasında eve bulunan 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. (İHA)



