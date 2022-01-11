Araçta hava alacak nokta bırakmadı! 6 piknik tüpüyle intihar girişiminde bulundu

Edilen bilgiye göre, olay, Konyaaltı Beach Park içindeki polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan otomobille otoparka geldi.

POLİS KADINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı.

PİKNİK TÜPLERİNİ FARK EDEN POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Ö.E’nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü.

BİR HAYLİ BİTKİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Kadın polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu.

Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya park etti ve daha sonra olay yerinden ayrıldı. (İHA)



