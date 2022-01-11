HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araçta hava alacak nokta bırakmadı! 6 piknik tüpüyle intihar girişiminde bulundu

Araçta hava alacak nokta bırakmadı! 6 piknik tüpüyle intihar girişiminde bulundu

11.01.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kadın, otomobilinin içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulundu. Polisler tarafından eyleminden vazgeçirilen kadının, gazı açtığı ve aracın içinin hava almaması için havalandırma sistemini koli bandı ile kapattığı görüldü.

Araçta hava alacak nokta bırakmadı! 6 piknik tüpüyle intihar girişiminde bulundu

Edilen bilgiye göre, olay, Konyaaltı Beach Park içindeki polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan otomobille otoparka geldi.

POLİS KADINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı.

AW513592_01

Son dakika: Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasınaSon dakika: Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

PİKNİK TÜPLERİNİ FARK EDEN POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Ö.E’nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü.

AW513592_05

BİR HAYLİ BİTKİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Kadın polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü.

AW513592_02

Son dakika: Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor! 'Kimse beni sevmedi ölümüm hayatımdan değerli olur' diyerek intihar ettiSon dakika: Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor! 'Kimse beni sevmedi ölümüm hayatımdan değerli olur' diyerek intihar etti

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu.

Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya park etti ve daha sonra olay yerinden ayrıldı. (İHA)

AW513592_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 5 yaşındaki kardeşini öldürdü12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 5 yaşındaki kardeşini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

SGK duyurdu! Tüm ödemeler değişti

SGK duyurdu! Tüm ödemeler değişti

Duayen yatırımcı Mobius'tan enflasyon ve altın yorumu

Duayen yatırımcı Mobius'tan enflasyon ve altın yorumu

Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yaptılar

Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yaptılar

Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.