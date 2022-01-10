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  4. Son dakika: Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

Son dakika: Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

10.01.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi atış için gittiği özel poligona kendisini kilitleyerek intihara kalkıştı. Olay yerine gelenler yakınları, "Kafasına sıksın, ölsün çıkmasın dışarıya. Canlı çıkmasın o sıkmazsa ben sıkacağım kafasına” sözleriyle etraftakileri şoke etti. Polis ekipleri saatler süren operasyon sonunda uzman çavuşu bulunduğu yerden çıkardı.

Son dakika: Uzman çavuş intihara kalkıştı! Yakınlarının sözleri şoke etti: O sıkmazsa ben sıkacağım kafasına

Olay, Adapazarı ilçesi Eski Reji olarak bilinen Bahçıvan Sokak’ta bulunan özel atış poligonunda meydana geldi. Uzman Çavuş olduğu öğrenilen D.A., atış yapmak için poligona gitti. İddiaya göre, D.A. atış yaptıktan sonra mola verdiği esnada hem nişanlısı hem de sevgilisini arayarak intihar edeceğini söyledi. Daha sonrasında atış yapılan yere giren D.A. çalışanları silah zoruyla dışarı çıkartarak kendini kilitledi.

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YAKINLARININ SÖZLERİNE İNANAMADILAR

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken durumu anlamaya çalışan vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan biteni izledi. Konuyu öğrenerek olay yerine gelen D.A.’nın yakınlarının; “Kafasına sıksın, ölsün çıkmasın dışarıya. Canlı çıkmasın o sıkmazsa ben sıkacağım kafasına” sözleri ise adeta şoke etti.

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2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Polis ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonrasında poligondan çıkartılan D.A., polis merkezine götürüldü. D.A.’nın ekip otosuna bindirildiği esnada ise bir yakının “Kendini öldür sen erkek değilsin” diyerek tepki göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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İntihar Sakarya
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