Diplomatik hediyelik eşyalar kadın zanaatkarın elinden çıkıyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Tasarımcı, sadekar, zanaatkar Suzi Dilara Yücel'in tarihi replika eserleri diplomatik hediyelik eşyalar olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın aralarında bulunduğu çok sayıdaki siyasetçi, iş insanı ve sanatçıya armağan ediliyor. Yücel'in geçmişten günümüze kültür ve medeniyetlerin ruhunu taşıyan özel eserleri, diplomatik toplantılarda dikkati çekiyor. Ney yapım ustası Mehmet Yücel'in kızı olan Yücel, çocukluğundan itibaren babasının yanında atölye kültürüyle yetişti. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTM) Çalgı Yapım ve İstanbul Aydın Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümlerinde eğitim alan Yücel, Nuruosmaniye Caddesi üzerinde yer alan Zeraven Design çatısı altında, mücevher, aksesuar, obje tasarım, çeşitli kolektif koleksiyon çalışmalarının yanı sıra diplomatik hediyelik eşya üretimleri, müzeler için replikasyon çalışmaları yapıyor. Astronomi ölçümlerinde kullanılmış usturlabı tarihi replika olarak yeniden üreten Yücel'in, Piri Reisʼin de kullandığı düşünülen ebced hesabı ile çalışan büyük daire pergeli eseri de Çanakkale Kilitbahir Müzesi Piri Reis Pavyonu'nda sergileniyor. AA muhabirine çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yücel, "Eserlerinizde ilhamlar çok önemli. Bu ilhamları alıp eserinize yansıtacak olgunluğa gelmeniz, hayattaki duruşunuz, neyi, nasıl ve niye yaptığını biliyor olmanız, üretiminize yansıyor. Niyet yolunuzu şekillendiriyor." diye konuştu.

Usturlabın üretim öyküsünü anlatan Yücel, Washington'da Diyanet Center of America'nın açılışında yetkililere hediye edilmek üzere kendisinden tarihsel bir ürün olan usturlabın replikasının yapılmasının istendiğini söyledi. Usturlabın numunesinin kendisine iletildikten sonra gece gündüz süren yoğun bir çalışmaya girdiğini dile getiren Yücel, şöyle konuştu: "Usturlabın aynısını Obama, Joe Biden ve ekibine verilecek şekilde üretmek gerekiyordu. Tarihsel replikalar da tasarlamaktan ziyade birebir eserin aslına uygun olarak ve o nitelikte yapmanız sizin başarınız oluyor. Bana gelen ürün de pirinçtendi ve istenen şey aynısıydı. Bir ay gibi kısa bir sürede usturlabı üretmeyi gerçekleştirdik. Bu eseri başarıyla bitirmek beni onurlandırdı." Müzede tarihi bir replikasının da yer aldığını hatırlatan Yücel, "Çanakkale Kilitbahir Müzesi Piri Reis Pavyonu için eserlerin aslı bulunamıyordu ve minyatürlerin görselleri geldi. 16. yüzyıl olduğu düşünülen minyatürlerden birebir ebced hesabıyla çalışan, büyük daire çizimi için kullanılan Piri Reis Pergeli diye bahsettiğimiz pergeli ürettik. Diplomatik hediyelik eşya üretmeyi seviyorum çünkü eserinizde ustalığınızı konuşturabileceğiniz çok ince detaylar var." ifadelerini kullandı.