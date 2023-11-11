Direksiyon başında alkollü yakalandı... Müzisyen çıktılar! Uygulama noktasında konser verdiler 'Şarkı okumak istiyor size hediye olarak'

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, yanında bulunan müzisyen arkadaşıyla kaçmak isterken başka bir uygulama noktasına takıldı. Alkol testi yapan ekipler direksiyon başındaki C.Ç.’nin 1.35 promil alkollü olduğunu gördü. Bunun üzerine aracı bağlanan sürücünün müzisyen arkadaşları yedikleri ceza üzerine ‘insanlık hali’ deyip konser verdi. Polisleri sesiyle tebessüm ettiren kişinin o renkli anları kameraya yansıdı.

"ARKADAŞIM BUGÜNE ÖZEL ŞARKI OKUYACAK"

Arkadaşının alkollü araç kullanmasından dolayı özür dileyen müzisyenler, “Beraberdik, çıkmadan biraz alkol aldık. Herkes görevini yapıyor. İnsanlık hali, bazen böyle şeyler oluyor. Bir daha böyle çıkmayı düşünmüyoruz. Madem bir ceza yedik, onun üzerine arkadaşım bugüne özel şarkı okuyacak” ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU! 4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE CEZA

Alkollü direksiyon başına geçen sürücü ise 4 bin liranın üzerinde ceza yerken, ehliyetine de polis ekipleri tarafından 6 ay süreyle el konuldu. (İHA)







