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  4. Direksiyon başında nefessiz kaldı, imdadına polis yetişti! O anlar böyle görüntülendi

Direksiyon başında nefessiz kaldı, imdadına polis yetişti! O anlar böyle görüntülendi

07.07.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, yediği atıştırmalığın soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan sürücü, aracını çektiği uygulama noktasındaki polis tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Polisin sürücüyü kurtardığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi trafik uygulama noktasında meyana geldi.

İddiaya göre, bir sürücü aracıyla hareket halindeyken yediği atıştırmalık soluk borusunu tıkadı. Soluk borusunun tıkanması sonucu nefessiz kalan sürücü, aracını güçlükle polis uygulama noktasına çekti. Bir süre nefessiz kalan sürücü, aracını çektiği uygulama noktasındaki polis tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtarılırken o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise, "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız. Uygulama noktamıza gelerek panikle aracından inen vatandaşımızın nefes alamadığını ve boğazına nesne kaçtığını fark eden görevlilerimizce hayati müdahalede bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Gaziantep heimlich manevrası

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