Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ok gibi saplandı!

Feci kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

