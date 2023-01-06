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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ok gibi saplandı!

06.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Ergene’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Sürücü, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ok gibi saplandı!

Feci kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Görüntüler yaşananların boyutunu gözler önüne serdi Görüntüler yaşananların boyutunu gözler önüne serdi

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Tekirdağ Ergene bariyer kaza

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