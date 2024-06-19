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  4. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu

19.06.2024 10:30
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kadir.gunduz kadir.gunduz
19.06.2024 10:30
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Bursa'da bayram ziyaretine giden bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak üzerinde meydana geldi.

Suriye uyruklu H.A.A., ailesi ile bayram ziyaretine gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. H.A.A.'nın kullandığı Tofaş Şahin marka araç, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken H.A.A.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Express


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