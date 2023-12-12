HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Direkt mi gidiyorsun' sorusuna 'yamuk gidiyorum ben' cevabını verince ortalık karıştı! Polis memurunun dizini kırıp gözünü morarttı

'Direkt mi gidiyorsun' sorusuna 'yamuk gidiyorum ben' cevabını verince ortalık karıştı! Polis memurunun dizini kırıp gözünü morarttı

12.12.2023 12:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alibeyköy’de İETT otobüsüne binen kadın yolcuların “direkt mi gidiyorsun” sorusuna şoför “yamuk gidiyorum ben” cevabını verince ortalık karıştı. Şoför ile kendisini uyaran polis memuru arasında kavga çıktı. Şoförün dışarıda polis memuruna saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Eyüpsultan Alibeyköy semti Güzeltepe Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Saadet A. ve Rumeysa A., duraktan 50G hat numaralı otobüse bindi. Yolcular kartlarını okuttuktan sonra koltuğa oturarak şoför Ayhan G.‘ye, “direkt mi gidiyorsun” diye sordu. Şoför ise bu soruya “yamuk gidiyorum ben” diye cevap verdi.

40b468bc-8bbb-4ef9-aebb-33b481a46e80

“YAMUK GİDİYORUM BEN”

Bu diyaloğa şahit olan ve olay esnasında izinli olduğu öğrenilen Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru A.Y. şoförü uyararak, “bu nasıl üslup, senin anan bacın yok mu?” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine şoför ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak şoförün karşılık vermeye devam etmesi üzerine kavga çıktı. Kavgada şoför polis memuru tarafından tartaklandı.

1dccb292-06ff-4e8b-a38e-8c551daafe28

POLİS MEMURUNA SALDIRDI

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak şoför Ayhan G. otobüsten inen polis memuru A.Y.’nin peşinden koşarak saldırmaya başladı. Ayhan G. polisin yüzüne yumruk atarak gözünü morartırken, polisin dizi kırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan İbrahim Hamza Ç. de yaralandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

c1b6661e-885a-4f6d-b216-be71ba9c7289

POLİSİN DİZİNİ KIRIP GÖZÜNÜ MORARTTI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru A.Y. ve İbrahim Hamza Ç.’yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun dizi kırılırken ve iş göremez raporu aldığı, diğer yaralı vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

b4012f77-0b5a-488b-9804-1c3b72664b11

ŞOFÖR SERBEST KALDI

Olay yerine polis ekipleri ise Saadet A., Rümeysa A., İbrahim Hamza Ç. ve A.Y.‘nın şikayetçi olması üzerine şoför Ayhan G.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve kendisini tartaklayan polis memurundan şikayetçi olduğu öğrenilen şoförü Ayhan G.’ye, “görevli memura mukavemet”, “kişilerin huzur ve sükutunu bozma” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şoför adli kontrole şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3c989761-4b1e-42a6-9e5f-0a70c8c0dd77

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Meler'in sağlık durumu ile ilgili son bilgiİşte Meler'in sağlık durumu ile ilgili son bilgi
Wirtanen enkazı adım adım yaklaşıyor! Uzmanlar uyardı: "Yeni bir meteor yağmuru başlatabilir!"Wirtanen enkazı adım adım yaklaşıyor! Uzmanlar uyardı: "Yeni bir meteor yağmuru başlatabilir!"
Ekrem İmamoğlu duyurdu! Muharrem İnce destek verecekEkrem İmamoğlu duyurdu! Muharrem İnce destek verecek
Anahtar Kelimeler:
polis Şoför İETT kavga
En Çok Okunan Haberler
Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Mehmet Şimşek büyükşehirleri işaret etti: 2024'te yeni sistem devreye alınacak

Kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Mehmet Şimşek büyükşehirleri işaret etti: 2024'te yeni sistem devreye alınacak

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Muharrem İnce destek verecek

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Muharrem İnce destek verecek

Zayıflamak için hastaneye gitti, karnından çıkan şaşkına çevirdi!

Zayıflamak için hastaneye gitti, karnından çıkan şaşkına çevirdi!

ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu ilk sırada onlar var

ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu ilk sırada onlar var

Sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraf paylaşıyorlardı: Böyle yakalandılar

Sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraf paylaşıyorlardı: Böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.