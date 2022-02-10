Diş ağrısını çeken bilir! Ağrıyı geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Diş ağrısı çeken biri, diş ağrısı çeken birinin çözüm bulmak ve ağrıyı kesmek için hemen hemen her şeyi yapacağını bilir. Diş ağrısı yeni çıkan bir şey olmadığı için tarihler boyunca insanlar diş ağrısını gidermek için birbirinden garip çözümlere başvurdu. Diş ağrısı çektiyseniz bunun ne kadar ıstırap dolu bir deneyim olduğunu yakından biliyorsunuz. Günümüzde dişimiz ağrıdığında diş hekimine danışırız. Ancak eskiden durum çok daha zordu!

Tarih boyunca diş ağrısı çeken insanlar inanılmaz yöntemlere başvurdu. Bunların arasında solucan kemirmekten örümceğin suyunu çıkarıp içmeye kadar birbirinden enteresan yöntemler yer alıyor.

Bu sıra dışı tarihi diş ağrısı tedavilerine bir göz atın ve kendinize “Bu kadar ileri gider miydim?” diye mutlaka sorun!

DİŞ SOLUCANLARI

"Diş solucanları" fikri, MÖ 1800'de Mezopotamya'da ortaya çıktı ve 18. yüzyıla kadar devam etti. Küçük bir solucanın diş aralarına girerek acı verdiğine inanılıyordu. Bu ‘görünmez solucanlara’ karşı tedavi olarak ağrıyan dişe bal sürüyorlardı.

SOĞANLI KÜR

Eski Mısırlılar ağrıyı önlemek için öncelikle muska takmayı tercih ediyormuş. Sonrasında ise içinde çeşitli bitkilerin olduğu soğanlı bir hamur hazırlayarak diş ağrısı geçene kadar çiğneyerek ağrının geçeceğine inanıyorlardı.

ÖLÜ FARE

Bir başka Mısır tedavisi, ölü fareleri diğer malzemelerle karıştırarak ağrılı bölgeye uygulamaktı.

EŞEK SÜTÜ

Antik Yunan halkı, dişleri güçlendirmek ve ağrıları gidermek için eşek sütünü gargara olarak kullanırdı. Ortaçağ Almanya'sında insanlar bir eşeği öpmenin onları iyileştireceğine inanıyorlardı.

KURBAĞA TÜKÜRÜĞÜ

Romalı filozof Yaşlı Plinius (Pliny the Elder) diş ağrısı çekenlere, ay ışığında bir kurbağa yakalamalarını, ağzına tükürmelerini ve acıyı dindirmesini istemelerini tavsiye etti.

PATATES MUSKASI

İrlandalılar patatesi acı çeken kişinin cebinde taşıması için muska olarak hazırlıyordu. Patatesi muska olarak taşıyan kişinin en kısa sürede ağrısının dineceğine inanılıyordu. Ayrıca çürük dişi tütünle doldurarak tedavi etmeye çalışırlardı.

ACI BİBER ÇİĞNEMEK

Aztekler, diş ağrısına karşı acı biber çiğniyorlardı. Acı biberlerde bulunan kapsaisin bazı ağrı kesici özelliklere sahip, bu yüzden diğer yöntemler gibi kulağa çılgınca gelmiyor.

CESET MUSKASI

Orta çağ Britanya'sının bir başka çaresi de bir cesedin dişini mezarından çalıp onu muska olarak takmaktı!



