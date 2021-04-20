Diş eti çekilmesi neden olur? Diş eti çekilmesini önlemek mümkün!

Çene kemiği dişlerimizi ağızda tutan mukavemet kaynaklarıdır. Kaybedilen her kemik dişin ağızda kalım süresini direk etkileyeceği gibi dişin ağız içerisinde sallanmasına da neden olacaktır.

Öğünler sonrası dişler üzerinde kalan besin artıkları doğru temizlenmez ise vücut içerisinde bu plaklara karşı reaksiyon başlayacaktır. Ağız içerisinde bulunan bakterilerin besin kaynağı, dişler üzerinde bulunan plaklardır. Bakteriler bu plaklar içerisindeki glikozu kullanarak asit açığa çıkarırlar ve bu asit sonucu dişler etrafındaki kemik erimeye başlar.

Dişler çene kemiği içerisinde bulunur. Dişler çene kemiğine dişler etrafında bulunan lifler ile bağlanır. Bu lifler aynı zamanda bir amortisör görevi görerek dişlerin çiğneme hareketleri sırasında ufak hareketlerine izin verir.

SADECE DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ YETERLİ DEĞİLDİR

Detertraj işlemi (Diş Taşı Temizliği) dişin sadece yüzeysel bölgesinin temizliğidir. Diş eti çekilmesi varlığında bakteriler diş etrafında bir cep oluşturur. Bu cebin içerisinde bulunan oluşumlar detaylı temizlenmedikçe kemik erimesi ve diş eti çekilmesi durmayacaktır. Böyle bir durumda diş eti cebi kürete edilerek temizlik sağlanır. Küretaj işlemi sonrası hasta altı ayda bir kontrole çağırılarak iyileşme takip edilir. Gerektiği durumlarda idame tedavi uygulanır.

DÜZENLİ HEKİM KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİDİR

Oluşabilecek problemlerin erken teşhisi dişlerin ağızda kalım sürelerini çok ciddi oranda etkiler. Hastalar genelde problemlerinin farkında olmadıklarından dolayı altı ayda bir hekimlerini ziyaret ederek vahim tablolardan kaçınabilirler. Diş çürüklerinin başlangıç seviyesi genelde ağrısız seyredeceğinden dolayı erken teşhis durumundan dişlerin kanal tedavisi ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Ağızda bulunan yüzeysel plakların düzenli temizliği diş eti problemlerinin oluşmasına engel olacaktır. Kısacası erken yaş diş kayıplarının önüne geçmek için diş hekimleri sıklıkla ziyaret edilmelidir.