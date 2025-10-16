KADIN

Dış gebelik tehlikesi: İhmal edilirse ölüme yol açabilir!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebeliğin ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, zamanında tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Rahim dışında, en sık fallop tüplerine yerleşen gebelik kesesinin ciddi risk taşıdığını ifade eden Dr. Şahin, dış gebeliğin vajinal kanama, karın ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve sindirim sistemi bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterebileceğine dikkat çekti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, dış gebeliğin ihmal edilemeyecek kadar önemli bir hastalık olduğunu belirterek, tedavi edilmediğinde ise ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

"TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR"

Dış gebelik hakkında uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, "Vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınç dış gebelik belirtileridir. Dış gebelik hastanın tıbbi durumuna göre çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Eğer ihmal edilerek zamanında tedavi edilmezse ölümcül sonuçları olabilir. Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. En sık tüplerde izlenen bir durum olmasına rağmen, yumurtalıklarda, rahim ağzında, eski sezaryen skarında, batında da görülebilmektedir" dedi.

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Risk grubundakilerin dikkatli olması gerektiğine değinen Opr. Dr. Şahin, "Daha önce dış gebelik geçirenler, tüplerinden ameliyat olanlar, ria (spiral) kullanmış veya kullanmakta olan hastalar, İVF (tüp bebekle) gebe kalanlar, doğum kontrol ilacı kullananlar, daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık kapanlar (gonore, klamidya), pelvik inflamatuar hastalık geçirenler, sigara içenler veya daha önce içmiş olanlar, karından ameliyat geçirenler, spontan düşük yapanlar risk gruplarıdır. 40 yaş üzerindekiler, ilk ilişkileri 18 yaşından küçük olanlar, vajinal duş alanlar, infertilite hastaları dış gebeliğin daha çok görüldüğü bireylerdir. Dış gebelik belirtileri; vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınçtır. Dış gebelik tedavi edilebilmektedir. Bu tedaviler; ilaç tedavisi, erken tanı alıp gebelik ilerlememişse (gebelik değeri ve kese boyutuna göre değişir) veya dış gebelik yırtılmadıysa; ameliyat, tüpün alınması, tüpün ağızlaştırılmasıdır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

