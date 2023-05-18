Diş hekimi asla yemeyeceği yiyecekleri sıraladı! Diş sağlığını bitiriyor

Diş sağlığının aksatılması sararmalara, çürümelere ve dökülmelere sebep olabiliyor. Dişlerin sağlığını korumak adına günlük tükettiğimiz yiyeceklere dikkat etmemiz gerekiyor. Asitli yiyecekler ve şekerli gıdaların dişlere zarar verdiği bilinse de bunların dışında kalan bazı gıdalar da diş sağlığını tehlikeye atabiliyor. Dr. Sam Jethwa, diş sağlığını korumak için asla yemediği yiyecekleri ve nedenlerini açıkladı.

ZEYTİN

Dişlere zarar verme potansiyeli olan sağlıklı gıdalar arasında zeytin bulunuyor. Dr. Jethwa, kahvaltıların vazgeçilmezi olan ve faydaları saymakla bitmeyen zeytinlerin içinde bulunan taşların ve çekirdeklerin diş için tehlike yarattığını belirtiyor. Dişlerde çatlaklar oluşmasına sebep olabilen zeytinler yaşla birlikte zayıflayan dişlerde daha fazla risk yaratıyor.

Zerdeçal, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde sağlığımız söz konusu olduğunda bir "süper gıda" haline geldi. Ancak dişlerimizin inci gibi beyaz kalmasını istiyorsanız, tüketimi minimumda tutmak gerekiyor. Dr. Jethwa, körilerde ve sütlü sıcak içeceklerde yaygın olan parlak sarı-turuncu baharatın dişleri aynı renge boyayabileceği konusunda uyardı. Beyazlatma tedavisi gören veya kaplama yaptıran herkes için bu durum daha da kötü oluyor.

ŞEKERLEMELER

Dişlerinizin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için kaçınmanız gereken biraz daha belirgin bir yiyecek, şekerlemeler veya diğer aşırı yapışkan tatlılardır. Şekerlemeler dişler için o kadar zararlı etkiler yaratıyor ki Dr. Jethwa, şekerlemeleri asla yemeyeceğini söyledi. Şekerlemeler kısmen diş çürümesinin ana nedenlerinden biri olan yüksek şeker içeriğine ve dokularına bağlı.

"Şekerlemeler çürümeye neden olma olasılıklar oldukça yüksek. Aynı zamanda yapışkan dokuları da büyük sorunlara yol açabilir. Dolgu, kaplama, kompozit bağ veya diş teli olan kişiler için bunlardan herhangi birini yemek diş sağlığını riske atabilir." dedi.

