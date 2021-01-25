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Diş ipi nasıl kullanılır? Diş arası fırçası kullanımı hangi bölgeler için gereklidir?

25.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Dişleri fırçalamanın yetersiz kaldığı noktada diş ipi ve diş arası fırçası kullanımı kaçınılmaz olur. Bakteri plağının tümünü yok etmede yetersiz kalan diş fırçalama işlemi sonrası diş aralarına ulaşmak için kullanılan diş ipi, ulaşılamayan bölgelerdeki bakterilerin temizlenmesi için büyük bir kurtarıcıdır. Peki diş ipi nasıl kullanılır? Diş arası fırçası kullanımında nelere dikkat edilmelidir? Diş Hekimi Dr. Sibel Öznur Örsal'dan konu ile ilgili bilmemiz gerekenler...

Dişleri ne kadar iyi fırçalarsak fırçalayalım, fırçanın ulaşmadığı bölgeler vardır. Bunlar dişlerin birbiriyle temas ettiği ara yüzeylerdir. Çoğu insanda dolgu ya da protez olduğu için bu yüzeylere ulaşmak daha zordur. Burada kalan bakteri plağı bir süre sonra hem diş etlerinde hastalık yaratırken hem de ağız kokusuna sebep olur. Bu nedenle diş fırçaladıktan sonra ara yüzeylerin temizlenmesi lazımdır. Bunun için çeşitli malzemeler vardır.

DİŞ İPİ NASIL KULLANILIR?

Diş ipi kolay ve yanımızda taşınabilir bir aparattır. Diş ipiyle diş aralarını iyice temizlemek mümkündür. Diş ipi kullanamayan hastalar ya da geniş aralıklı dişlere sahip hastalar için ara yüz fırçası veya ağız duşu denilen basınçlı su fışkırtan cihazla ara yüzlerin temizlenmesi gerekmektedir.

Dişleri doğru süre ve teknikle fırçaladıktan sonra ara yüzeyleri diş ipiyle temizlemek gereklidir. Yaklaşık 40 cm. kadar diş ipi koparıp, iki parmağımızın arasında tam diş eti sınırına gelecek şekilde yerleştirip diş yüzeyinden sıyırarak çekmemiz gerekmektedir. Amaç ara yüzde kalan yiyecek artıklarının diş etinin altına itilmeden dışarı çıkarılmasıdır.

BOŞLUKLAR İÇİN ARA YÜZ FIRÇASI KULLANIMI

Boşlukların fazla olduğu bölgelerde ve köprü aralarında ara yüz fırçası da kullanılabilir. Bu da ileri geri şeklinde ara yüzü temizlemek içindir.

Hasta bunları uygulayamıyorsa, basınçlı su fışkırtan ağız duşunu diş aralarına uygulayarak ara yüz temizliğini sağlayabilir.

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