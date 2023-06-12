HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Diş tartarlarını para harcamadan yok ediyor! Diş taşını temizlemenin doğal yolu

Diş tartarlarını para harcamadan yok ediyor! Diş taşını temizlemenin doğal yolu

12.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş tartarı kötü koku ve istenmeyen görünümlere sebep olabiliyor. Dişin üzerinde biriken maddelerin yeterli seviyede temizlenmemesi ve farklı sağlık sorunları diş tartarına, plağa neden olabiliyor. Diş tartarı nasıl temizlenir sorusu sıklıkla aratılan konulardan. Evde bulunan malzemelerle diş tartarını kolayca temizlemek mümkün olabiliyor.

Diş tartarlarını para harcamadan yok ediyor! Diş taşını temizlemenin doğal yolu

Dişlerde meydana gelen istenmeyen görünümler sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da problem yaratıyor. Dişlere, diş etleri veya protezlere tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakalarına diş plağı deniyor. Bu plaklar tükürükte bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getiriyor. Tartar, dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, dip fırçalama yapılmaması gibi nedenlerden dolayı oluşabiliyor.

Ekran görüntüsü 2023-06-12 095015

Diş tartarlarını temizlemenin kolay yolları aranıyor. Diş tartarının temizlenmesi için yüksek paralar harcanmasına gerek kalmıyor. Her evde yapılan basit doğal yöntemle diş tartarını temizlemek oldukça kolay.

DİŞ TARTARINI TEMİZLEMEK İÇİN

ÇİLEK VE DOMATES

Ekran görüntüsü 2023-06-12 095041

Küçük bir domates ve çileği blenderdan geçirip hamur yapın. Bu karışımı dişlerinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra ağzınızı durulayın. Çilek ve domates, ağızdaki bakterileri öldürecek ve tartarı yok edecektir. Bu işlemi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Ekran görüntüsü 2023-06-12 095116

Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın.

PORTAKAL KABUĞU

Ekran görüntüsü 2023-06-12 095150

Kabuğu doğrudan dişlerinize sürtün ve birkaç dakika gibi bırakın. Ardından su ile durulayın. Kabuklar ağzındaki mikroorganizmaları öldürecektir. Veya birkaç portakalı kabuğunu soyup blenderdan geçirin ve macun yapın. Bu macunu 1-2 dakika dişlerde bekletip durulayın. Bu yöntem sararmış dişleri beyazlatmak için de kullanılabilir.

gfhfgjgk_720

LİMON VE NANE YAĞI

Ekran görüntüsü 2023-06-12 095217

Limon suyu asidik içeriğinden dolayı, plak ve tartarın çözülmesine yardım eder. Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böbreklerinizde sorun olduğunu gösteren 5 belirtiBöbreklerinizde sorun olduğunu gösteren 5 belirti
Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldiSokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi
İYİ Parti için bomba iddia! İstanbul, Ankara, İzmir... İYİ Parti için bomba iddia! İstanbul, Ankara, İzmir...
Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı çilek domates limon diş taşı diş taşı nedir diş taşı temizliği evde diş taşı temizliği nane yağı diş tartarı temizleme evde

En Çok Okunan Haberler

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Organize suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, havalimanında yakalandı

Organize suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, havalimanında yakalandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.