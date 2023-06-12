Diş tartarlarını para harcamadan yok ediyor! Diş taşını temizlemenin doğal yolu

Dişlerde meydana gelen istenmeyen görünümler sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da problem yaratıyor. Dişlere, diş etleri veya protezlere tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakalarına diş plağı deniyor. Bu plaklar tükürükte bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getiriyor. Tartar, dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, dip fırçalama yapılmaması gibi nedenlerden dolayı oluşabiliyor.

Diş tartarlarını temizlemenin kolay yolları aranıyor. Diş tartarının temizlenmesi için yüksek paralar harcanmasına gerek kalmıyor. Her evde yapılan basit doğal yöntemle diş tartarını temizlemek oldukça kolay.

DİŞ TARTARINI TEMİZLEMEK İÇİN

ÇİLEK VE DOMATES

Küçük bir domates ve çileği blenderdan geçirip hamur yapın. Bu karışımı dişlerinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra ağzınızı durulayın. Çilek ve domates, ağızdaki bakterileri öldürecek ve tartarı yok edecektir. Bu işlemi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın.

PORTAKAL KABUĞU

Kabuğu doğrudan dişlerinize sürtün ve birkaç dakika gibi bırakın. Ardından su ile durulayın. Kabuklar ağzındaki mikroorganizmaları öldürecektir. Veya birkaç portakalı kabuğunu soyup blenderdan geçirin ve macun yapın. Bu macunu 1-2 dakika dişlerde bekletip durulayın. Bu yöntem sararmış dişleri beyazlatmak için de kullanılabilir.





LİMON VE NANE YAĞI

Limon suyu asidik içeriğinden dolayı, plak ve tartarın çözülmesine yardım eder. Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.



