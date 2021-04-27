Dişçiler aile hekimleri çalışıyor mu? Tam kapanmada poliklinikler, sağlık ocakları ve dişçiler açık mı, kapandı mı?

Geçtiğimiz iki haftayı kapsayan kısmi kapanma sürecinde beklenen başarı elde edilemedi. Vaka sayılarında istenen düşüş yaşanmadığı için Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı.

29 NİSAN-17 MAYIS TAM KAPANMADA POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Vatandaşların acil sağlık hizmeti almasını gerektiren durumlarda müraacat edebilmeleri için tüm hastanelerin Acil Servis bölümü 7/24 faaliyette olacak. Ancak acil olmayan sağlık hizmetleri için nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini bilmeyen vatandaşlar, tam kapanmada poliklinikler açık mı sorusuna cevap bulmak istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

29 NİSAN-17 MAYIS TAM KAPANMADA DİŞÇİLER AÇIK MI?

Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Bu kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşlar durumu belgeleyerek evi ile gideceği sağlık kurumu arasında yasaktan muaf sayılacak. Tam kapanma sürecinde dişçiler de açık olacak.

29 NİSAN-17 MAYIS TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Eski adı Sağlık Ocağı olan Aile Sağlığı Merkezlerinin ise bu süreçte çalışıp çalışmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Genelgede de aile hekimleriyle ilgili bir açıklama yer almadı. Konuya ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öngörülüyor.