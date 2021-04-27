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Dişçiler aile hekimleri çalışıyor mu? Tam kapanmada poliklinikler, sağlık ocakları ve dişçiler açık mı, kapandı mı?

27.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma sürecinden muaf tutulan durumları araştırıyor. Bu süreçte sağlık hizmetinden faydalanmak gerekirse nasıl bir yol izleneceğini merak eden vatandaşlar, "Dişçiler aile hekimleri çalışıyor mu? Tam kapanmada poliklinikler, sağlık ocakları ve dişçiler açık mı, kapandı mı?" sorularına yanıt arıyor.

Dişçiler aile hekimleri çalışıyor mu? Tam kapanmada poliklinikler, sağlık ocakları ve dişçiler açık mı, kapandı mı?

Geçtiğimiz iki haftayı kapsayan kısmi kapanma sürecinde beklenen başarı elde edilemedi. Vaka sayılarında istenen düşüş yaşanmadığı için Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı.

29 NİSAN-17 MAYIS TAM KAPANMADA POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Vatandaşların acil sağlık hizmeti almasını gerektiren durumlarda müraacat edebilmeleri için tüm hastanelerin Acil Servis bölümü 7/24 faaliyette olacak. Ancak acil olmayan sağlık hizmetleri için nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini bilmeyen vatandaşlar, tam kapanmada poliklinikler açık mı sorusuna cevap bulmak istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

29 NİSAN-17 MAYIS TAM KAPANMADA DİŞÇİLER AÇIK MI?

Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Bu kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşlar durumu belgeleyerek evi ile gideceği sağlık kurumu arasında yasaktan muaf sayılacak. Tam kapanma sürecinde dişçiler de açık olacak.

29 NİSAN-17 MAYIS TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Eski adı Sağlık Ocağı olan Aile Sağlığı Merkezlerinin ise bu süreçte çalışıp çalışmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Genelgede de aile hekimleriyle ilgili bir açıklama yer almadı. Konuya ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm iş yerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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