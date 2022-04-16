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Disiplin kuruluna sevk edilmişti! Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

16.04.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Baki Ersoy, geçen günlerde enflasyon açıklamaları nedeniyle MHP'de disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin kuruluna sevk edilmişti! Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

MHP'de geçen günlerde enflasyon açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

İŞTE MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY'UN PAYLAŞIMI

Milletvekili Ersoy paylaşımında, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)


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MHP
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