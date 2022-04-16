Disiplin kuruluna sevk edilmişti! Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

MHP'de geçen günlerde enflasyon açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

İŞTE MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY'UN PAYLAŞIMI

Milletvekili Ersoy paylaşımında, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)

Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum. — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) April 16, 2022



