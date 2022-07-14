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Disipline sevk edildikten sonra MHP'den istifa etmişti! Bahçeli'den Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a davet geldi

14.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, enflasyon konusunda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çektikten sonra parti içinde disiplin kuruluna sevk edilmiş, daha sonra ise istifa etmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Ersoy'a Bahçeli tarafından yapılan daveti açıkladı.

Disipline sevk edildikten sonra MHP'den istifa etmişti! Bahçeli'den Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a davet geldi

MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy hakkında flaş gelişme! MHP lideri Bahçeli, Ersoy'u tekrar partiye üye olmaya çağırdı. Bahçeli'nin davetini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

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"GENEL BAŞKANIMIZ TARAFINDAN TALİMAT VERİLMİŞTİR"

Yalçın, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE DEMİŞTİ?

Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında enflasyon hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Vatandaşın enflasyondan mustarip olduğunu dile getiren Ersoy şu ifadeleri kullanmıştı:

''Açıklananın çok üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şeyi yok saydığınızda o problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

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Devlet Bahçeli MHP baki ersoy

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