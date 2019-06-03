Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TRT Spor'a konuk oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Alanya'da ilk kez bir milli maçının oynandığını belirterek, Türkiye ile Özbekistan arasındaki maçın iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yansıması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan milli maçı yayını için Alanya'da bulunan TRT Spor'a konuk oldu.

Bu maçın "ilklerin maçı" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İlk defa Alanya'da A Milli Takımı'mızın bir maçı oynanıyor. Takımlarımız Özbekistan ile de ilk kez karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu maçın kardeş Özbekistan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin yansıması olduğuna işaret ederek, "20 yıllık aradan sonra ilişkilerimiz mükemmel düzeye geldi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu dostluk ve kardeşlik maçının ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri perçinlediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk Milli Takımı'nın daha çok gençlerden oluştuğunu söyleyerek, "Hepsi Milli Takımı'mızın ve Türk futbolunun geleceği çocuklar." diye konuştu.

Konuşmasında, Alanyalı ve Antalyalı seyircilere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Hem Milli Takımı'mızı desteklediler. Hem de ara ara Özbekistan lehine de tezahürat yaptılar. Bir grup Özbekistan'dan gelmiş ya da burada yaşan (Özbek) seyirci de vardı. Onlar da Türkiye lehine tezahürat yaptı. İşte futbolun dostluğu ve kardeşliği." ifadesini kullandı.