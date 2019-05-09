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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1): - "(S-400'lerin teslimatının erteleneceği iddiası) Bizim tarafımızdan erteleneceği yolunda bir açıklama olmadı" - "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile cumartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız saat üzerinde şu anda görüşüyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süresiz erteleme olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, S-400'lerin getirilmesiyle ilgili süresiz erteleme olacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı." ifadesini kullandı.

S-400'lerin hiç alınmaması veya ertelenmesi yönünde ABD ve diğer ülkelerden yorumlar ve taleplerin geldiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"S-400 konusunda ABD'nin bazı iddiaları oldu. Yani S-400'ün F-35'ler dahil NATO sistemine verebileceği zararlar konusunda. Biz de bu iddialara katılmamakla birlikte son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik.Şimdi ortak bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. Hatta bu ortak çalışma grubuna NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde söyledik. Türkiye tüm attığı adımlarda gayet şeffaf ve yine kendine güvenen bir şekilde hareket ediyor. Bu konuda da ne yaptığımızı biliyoruz ama endişeler varsa da bunun için çalışma grubu oluşturalım ve incelesinler. Düşüncelerini raporlarını bizimle paylaşsınlar."

ABD'nin söz konusu iddialarında eminse ve kendine güveniyorsa bu çalışma grubuna evet demesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, ABD ile son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve görevi bakımından bazı görüş alışverişlerinin olduğunu, teklifleri değerlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile cumartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız saat üzerinde şu anda görüşüyorlar." diye konuştu.

Bu konuda, Türkiye'nin yaklaşımının son derece yapıcı ve samimi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İhtiyacımız olan bir sistemi müttefiklerimizden alamadığımız için acil ihtiyacımız olan bir sistemi Rusya en iyi teklifi verdiği için, bize uyduğu için aldık ama bu konuyla ilgili tereddütler varsa, biz de yapıcı önerilerde bulunduk. Buna ABD'nin de evet demesi gerekiyor. Bu şekilde bu meseleyi de iki müttefik olarak halletmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Mike NATO S-400 Türkiye

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