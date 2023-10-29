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  4. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

29.10.2023 23:28 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi.

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FİLİSTİN HALKINA 100 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Blinken’ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, “İkili ayrıca, İsveç’in NATO’ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Antony Blinken Hakan Fidan

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