HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

06.07.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasındaki görüşme öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Fidan ile Stoltenberg'in Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin İsveç'in başvurusu hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Stoltenberg'in ev sahipliğindeki toplantıya katılacak Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor.

sssss

Toplantıda 14 Haziran'da Ankara’da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.

NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra ile Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmişti. Bugün NATO'da yapılan görüşmeler bu mekanizmanın beşinci toplantısı oldu. (AA)

'1 Ocak'tan bu yana' deyip duyurdu: 794 terörist etkisiz hale getirildi '1 Ocak'tan bu yana' deyip duyurdu: 794 terörist etkisiz hale getirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçakta iğrenç taciz! Kabin memuru yaptığını fark edince...Uçakta iğrenç taciz! Kabin memuru yaptığını fark edince...
Antalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadıAntalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadı
Kiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecekKiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecek
Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Jens Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.