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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de

15.04.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gittiğini duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında uçaktan inerken KKTC'li yetkililerce karşılandığı anlara ilişkin bir videoya yer verdi.

(DHA)

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