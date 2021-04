Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gittiğini duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında uçaktan inerken KKTC'li yetkililerce karşılandığı anlara ilişkin bir videoya yer verdi.

Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için #KKTC’deyiz.



In #TRNC to defend together our national cause w/a new vision. pic.twitter.com/GFheYip3Ox