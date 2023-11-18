Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

Gazze'deki 44 Türk vatandaşı tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı, tahliye edilen Türk vatandaşlarının önce Kahire'ye ardından Türkiye'ye getirileceklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gazze’deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Bilahare, Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı.

Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi.

Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir.

Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir.

Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz.

Öte yandan, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze’den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir."

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu, 43 gündür bombaladığı, ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin direniş güçleriyle çatışırken, bölgenin kuzeyi ile Gazze kentinde zırhlı araçlarla karadan girerek işgalini genişletmeye çalışıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'deki Şifa Hastanesinin yaklaşık 3 kilometre doğusuna ilerleyen İsrail güçleri, Es-Sabra Mahallesi ile Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesinin batı girişine ulaştı.

İsrail askeri araçları, Gazze kentinde halen faaliyet gösteren tek hastane olan El Ehli Baptist'in de yaklaşık 500 metre yakınına yaklaştı.

Gazze kentindeki El-Vahde Sokağının büyük bir bölümünü yıkan, Şifa Hastanesi çevresindeki evleri tahrip eden İsrail güçlerinin saldırıları sonucu, Tel el-Hava ve Er-Rimal mahalleleri başta olmak üzere Gazze'nin batı bölgelerinin çoğunda büyük bir yıkım meydana geldi.

Gazze kentinin batı bölgelerinde özellikle de Şifa Hastanesi çevresinde onlarca ceset yanmış şekilde ve yollarda duruyor.

İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında Gazze kentinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye beldelerinde çatışmalar yaşanıyor.

Görgü tanıkları, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinin tamamında çatışma seslerinin duyulduğunu aktardı.

Gazze kentinin mahallelerini güneyden, kuzeyden ve batıdan kuşatmış durumda bulunan İsrail güçleri, bu eksenlerden merkeze doğru ilerliyor. Buna karşın İsrail askerleri, Filistinli grupların devam eden direnişiyle karşı karşıya kalıyor. Filistinli gruplar, İsrail ordusunun, bu çatışmalarda can kaybı yaşadığını, askeri araçlarının imha edildiğini ifade ediyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesindeki hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için İsrail'in verdiği bir saatlik sürenin ardından hastane boşaltılmaya başlanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde öldürdüğü çok sayıda Filistinlinin cenazesinin, Endonezya ve Kemal Advan hastanelerine getirildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.





