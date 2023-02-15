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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan eylemi kınadı

15.02.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, "PKK ile iltisaklı şahısların AP’ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan eylemi kınadı

Dışişleri Bakanlığı, PKK iltisaklı bir grubun Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantısını sabote girişimiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantısı sırasında gösteri düzenlediği ve yasama faaliyetlerini sabote ettiği görülmüştür. Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP’ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TERÖRLE MÜCADELEDEKİ ACZİNİ VE SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR"

Açıklamada, provokasyon çalışmalarına müdahalenin yetersizliğiyle ilgili, "Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir. Şiddetle kınadığımız bu eylem, Avrupa Birliği’nin ve onun özelinde AP’nin terörle mücadeledeki aczini ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir. AP ve diğer AB kurumları bu kayıtsız tutumlarını sürdürdükleri sürece, AB terör örgütü listesinde yer almasına rağmen, PKK’nın AB içerisinde varlığının ve etkinliğinin sonlandırılması mümkün olamaz. Terör örgütü mensubu bu kişilerin, Parlamento binasına kim veya kimlerin aracılığıyla fütursuzca girdikleri mutlaka sorgulanması gereken bir zafiyettir. Benzer bir PKK provokasyonu sonrası, AP Başkanlık Bürosu’nun 21 Kasım 2017 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla, AB terör örgütü listesinde yer alan terör örgütleriyle ilişkili kişi ve grupların AP binalarına girişi yasaklanmıştı. AP’nin, daha önce aldığı bu kararı bugün de titizlikle uygulamasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu

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