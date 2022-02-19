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Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşıyla görüşecek

19.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın pazartesi günü Atina'da Yunan mevkidaşı Fragkogiannis ile görüşeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşıyla görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Önal'ın, Yunan mevkidaşıyla görüşeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştirecektir.

Sözkonusu toplantı, Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları Pozitif Gündem girişiminin üçüncü toplantısı olacaktır. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala’da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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