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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya sert tepki

24.07.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.

Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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