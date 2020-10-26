Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Ermenistan’ın ateşkes ihlali hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün ilan edilen ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilmesi hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy, daha önce ilan edilen ateşkeslerin Ermenistan tarafından kısa süre içinde ihlal edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak bugün ABD’nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkân tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir.

"ERMENİSTAN TARAFINDAN DAKİKALAR İÇİNDE İHLAL EDİLDİ"

Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine, hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan’ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür.

"SONUÇ ODAKLI BİR MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATMALARINI GEREKLİ GÖRÜYORUZ"

Minsk Grubu eşbaşkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan’ın ihlallerini dikkate alarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz.

İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz” (İHA)

