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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan AB'ye çağrı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2020 21:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliğinin (AB), Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olması gerektiğini belirterek, Birliğin itidal çağrılarını, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yapması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan AB'ye çağrı!

Aksoy, AB Konseyinin dünkü video konferansı sonunda yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Söz konusu açıklamanın, konseyin, "iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri" olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"İTİDAL ÇAĞRILARI GERGİNLİĞİ ASIL TIRMANDIRAN TARAFLAR OLAN YUNANİSTAN VE GKRY'YE YAPILMALI"

"AB, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır. Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının, diyalog ve iş birliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir."

Aksoy, sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye'nin, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi. (AA)

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