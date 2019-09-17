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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol karşılaşmasında yaşanan bayrak krizine ilişkin 'Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol karşılaşmasında yaşanan bayrak krizine ilişkin açıklama yaptı.

'HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ'

Aksoy açıklamasında şunları ifade etti:

"13 Eylül 2019’da Selanik’te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan’daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yunanistan’ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan Muratpaşa

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