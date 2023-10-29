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Dışişleri Bakanlığından açıklama: İsrailli yetkililerin iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz

29.10.2023 01:50 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada, "İftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığından açıklama: İsrailli yetkililerin iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz

Bakanlık, İsrailli bazı yetkililerin açıklamaları hakkında yazılı bildirimde bulundu.

"MESNETSİZ İDDİALARI KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

"İsrailli bir takım yetkililerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik) iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze’de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen, ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin, Birleşmiş Milletler'i (BM), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almalarının, içine düştükleri aczin açık bir göstergesi olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz.

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"TÜRKİYE'NİN SİCİLİ TERTEMİZDİR"

Bugün İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren birçok ülkenin aksine, Türkiye’nin bu konudaki sicilinin lekesiz, tertemiz olduğu herkesin malumudur.

Türkiye’nin tarih boyunca Yahudiler dahil zulme uğrayan herkese güvenli bir melce olduğu, tüm tarihçilerin teslim ettiği bir hakikattir.

Gazze sakinlerini topyekün yok etmeyi amaçlayan bu barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına, kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz." (İHA)

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Dışişleri Bakanlığı cumhurbaşkanı erdoğan

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