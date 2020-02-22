HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'nca, "ABD ile Taliban’ın 22 Şubat’tan itibaren Afganistan çapında 7 gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu süre boyunca mutabakat hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve şiddet eylemlerinden kaçınılmasının önem taşıdığı vurgulanarak, "ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz. Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörleri gerekli desteği sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye, bu doğrultuda, dost ve kardeş Afganistan halkına destek olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsinCHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Afganistan Taliban

En Çok Okunan Haberler

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Survivor'da ağlatan veda!

Survivor'da ağlatan veda!

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin

CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Bakan Soylu'dan 'Otobüslerde sıkı yönetim' açıklaması: Kurala uymayan şirketleri açıklarız

Soylu: Kurala uymayan şirketleri açıklarız

Bakan Kurum açıkladı! Ağır hasarlı binaların yıkım süreci başlıyor

Ağır hasarlı binaların yıkım süreci başlıyor

Bakan Pakdemirli’den, Kılıçdaroğlu’nun ’Saman ithal ediliyor’ iddiasına yanıt

Bakan Pakdemirli’den, Kılıçdaroğlu’nun ’Saman ithal ediliyor’ iddiasına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.