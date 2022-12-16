HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanlığından Bosna-Hersek'e tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığından Bosna-Hersek'e tebrik mesajı

16.12.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, 'Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde Bosna-Hersek'e 'AB Adaylık Statüsü'nün verilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Bosna-Hersek'e tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde AB adaylık statüsü verilen Bosna Hersek'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesine ilişkin, "Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar'da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir." denildi.

AB genişliyor mu? O ülkeye yeşil ışık yaktılar AB genişliyor mu? O ülkeye yeşil ışık yaktılar

Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek verdiği bildirilen açıklamada, Türkiye'nin AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladığını, bu kararın Bosna Hersek'in, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağının düşünüldüğü belirtildi.

ce

Kararda belirtilen şartların Bosna Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB'nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, Birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirmiş, AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba-oğul kavgası kanlı bitti! Hastanede hayatını kaybettiBaba-oğul kavgası kanlı bitti! Hastanede hayatını kaybetti
Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdiSaraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi
95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Bosna Hersek

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuştur

Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuştur

Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahmin

Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahmin

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Cristiano Ronaldo derken Real Madrid para saçtı

Cristiano Ronaldo derken Real Madrid para saçtı

Akşener'in İmamoğlu sözleri mitinge damga vurdu: 85 milyon...

Akşener'in İmamoğlu sözleri mitinge damga vurdu: 85 milyon...

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.