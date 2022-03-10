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Dışişleri'nden açıklama: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz

10.03.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nde kabul edilen kararlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, konseyin kararlarında ve açıklamalarında Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaların tümüyle reddedildiği belirtildi.

Dışişleri'nden açıklama: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin dün yaptığı toplantıda kabul edilen kararlara ve açıklamalara sert tepki gösterildi. Türkiye hakkındaki iddiaların asılsız olduğu ve tümüyle reddedildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur.

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Dışişleri Bakanlığı
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