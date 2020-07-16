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Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Akıllarını başlarına alsınlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 08:40 | Son Güncelleme

Türkiye, Ermenistan tarafından yapılan açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Akıllarını başlarına alsınlar!

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye’ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığı görülmektedir. Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri meşru bir işgal sürdüren Ermenistan’ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık ve net olarak gözler önüne sermektedir.

Bağlamından kopuk bu tarz ithamlar ve iftiralarla dış siyaset yapmak ne bölgeye ne Ermenistan’a yarar getirir.

Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği körükleyen bu sakat tutum üzücüdür, ancak şaşırtıcı değildir.

Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya’da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır."

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