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  4. Dışişleri'nden İrini operasyonu tepkisi! AB, Almanya ve İtalya'ya nota verildi

Dışişleri'nden İrini operasyonu tepkisi! AB, Almanya ve İtalya'ya nota verildi

23.11.2020 20:15 | Son Güncelleme:
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Dışişleri'nden İrini operasyonu tepkisi! AB, Almanya ve İtalya'ya nota verildi

Türk gemisinde hukuk dışı arama ile ilgili olarak AB, Alman ve İtalyan büyükelçilerine nota verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır."

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