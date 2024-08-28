HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri'nden, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına kınama

Dışişleri'nden, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına kınama

28.08.2024 18:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını kınadı.

Dışişleri'nden, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
En Çok Okunan Haberler
Süper hücre İstanbul’da! Meteoroloji uyardı

Süper hücre İstanbul’da! Meteoroloji uyardı

Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti herkesin dilinde!

Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti herkesin dilinde!

Galatasaray'da deprem! Art arda istifalar... Yönetim 'acil' koduyla toplanıyor

Galatasaray'da deprem! Art arda istifalar... Yönetim 'acil' koduyla toplanıyor

Canlı yayında gözaltına alınan kişinin kim olduğunu açıkladı!

Canlı yayında gözaltına alınan kişinin kim olduğunu açıkladı!

İzmir’de korkunç intihar!

İzmir’de korkunç intihar!

Tek suçu oyun oynamaktı! Mahalle manavı tarafından katledildi

Tek suçu oyun oynamaktı! Mahalle manavı tarafından katledildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.