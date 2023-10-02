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Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez

02.10.2023 19:01 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs’te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekânların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." denildi.

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez

Son dönemlerde artan Mescid-i Aksa saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. İsrail Hükümeti'ne çağrıda bulunan bakanlık, "Sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son dönemde Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Kudüs’te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekânların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti’ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail

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