HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Dendias’ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın uçağının Türkiye hava sahasına girişinde kasıtlı olarak bekletildiği konusunda basında yer alan haberlere ilişkin, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı 14 Ekim’de Irak’a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak’ta arızalanması üzerine Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Bakan Dendias’ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Sözkonusu uçak Irak’tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Uçuş planları Eurocontrol sistemi aracılığıyla iletilmektedir. Planın iletilmediği bu sistemden de teyit edilmiştir. Anılan uçak hava sahamıza geldiğinde Irak makamlarından plan ivedilikle talep edilmiş, planın alınmasını müteakip uçuş emniyetle gerçekleştirilmiştir. Tabiatıyla herhangi bir uçağın plansız bir şekilde uçması mümkün değildir. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalandıTrump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalandı
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
Diğer Haberler
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!
First Lady Melania itiraf etti: Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalanmış
Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalandı
DSÖ'den açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
DSÖ'den açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
11 gün boyunca aralıksız uçarak dünya rekoru kırdı
11 gün boyunca aralıksız uçarak dünya rekoru kırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.