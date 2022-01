Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Metalik makyajları sevenler için birçok ürün çeşidi bulunuyor. Krem fardan toz fara, kalem rujdan aydınlatıcı pudraya kadar neredeyse her ürün çeşidinin metalik olanını bulabilirsiniz. Ancak makyaj malzemeleri kadar doğru teknikleri kullanmak da önemli. Disko topuna dönmeden ışıltınızı arttıracak makyajları nasıl yapacağınızı öğrenmeye hazır olun! Mutlaka denemeniz gereken ürün önerilerine ve uygulamanız gereken makyaj tüyolarına göz atmaya ne dersiniz?

Göz makyajını ten makyajından önce yapın

Makyajınızı yapmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Metalik farlar, göz altlarınıza dökülüp ten makyajınızı bozabileceği için ilk önce göz makyajınızı yapmalısınız. Böylece farlar göz altlarınıza veya yüzünüze dökülürse kalıntıları silip temiz bir ten makyajına başlayabilirsiniz.

Yassı fırça kullanın

Metalik farların pigmentini en iyi şekilde vermesi için uygun bir fırçayla uygulama yapmalısınız. Yassı fırçalar, bunun için ideal. Farı doğrudan parmağınızla da uygulayabilirsiniz. Her iki yöntemle de farın rengi ve metalik etkisi, göz kapaklarınıza doğrudan geçecek.

Kontrast yaratın

Kontrast görünüm, metalik göz makyajına çok yakışıyor. Dolayısıyla far seçimi yaparken zıt renkleri kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise iki rengi birbirinden keskin olarak ayırmak. Karşıt renkleri birbirine karıştırarak kullanmak, çok abartılı bir görünüm ortaya çıkarır. Keskin olarak ayrılmış iki zıt renk ise çok havalı bir görünüm yaratır. Bunun için mor ve altın renklerini kullanabilirsiniz. Göz kapaklarınızın ortasına metalik mor rengi sürdükten sonra gözlerinizin iç ve dış köşelerine altın rengini uygulayın. Bolca sürülmüş bir maskara ile metalik görünümü tamamlayın!

Krem yapılı ürünleri kullanın

Krem yapılı ürünler, toz ürünlere göre daha canlı bir metalik efekt verirler. Bu yüzden net ve belirgin bir göz makyajı istiyorsanız far ve eyeliner seçiminizi krem ürünlerden yana yapmalısınız. Özellikle krem yapılı eyelinerlar ile keskin çizgiler çekebilir, böylece etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Göz pınarlarınızı yoğun bir şekilde aydınlatın

Göz pınarlarını aydınlatmak, hepimizin bildiği bir makyaj yöntemi. Gözlerin daha aydınlık ve büyük görünmesini sağlayan bu tüyo, metalik makyaja da çok yakışıyor. Göz makyajınızı yaptıktan sonra göz pınarlarınıza bolca açık renkli bir aydınlatıcı sürün. Bu yöntemle gözleriniz daha belirgin olacak.

Krem ve pudra ürünleri birleştirin

Krem yapılı ürünlerin ne kadar etkili olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu konudaki bir diğer önerimiz ise krem ve pudra yapıdaki göz farlarını bir arada kullanmanız. İlk önce göz kapağınıza krem yapıdaki mat farı baz olarak uygulayın. Ardından metalik ışıltılı bir far ile gözlerinizi gölgelendirin. Örneğin; toprak tonlarındaki göz makyajlarını seviyorsanız ilk önce kahverengi mat bir farı tüm göz kapağınıza uygulayıp güzelce dağıtabilirsiniz. Üzerine bakır veya toprak tonlarındaki metalik farı uygulayabilirsiniz. İki farklı yapıdaki far, güzel bir bütünlük oluşturacak.

Odak tek bir noktada olsun

Metalik makyajı en güzel gösterecek detay, dikkati tek bir yerde toplamak. Örneğin; metalik bir göz makyajı yaptıysanız ten ve dudak makyajınızda sade ve nude tonları kullanın. Çok ışıltılı ve parlak bir cilt makyajı veya parlak dudaklar, göz makyajıyla birleşince karışık bir görünüm ortaya çıkarır. Dudaklarınızda metalik ruj kullanıyorsanız sade bir göz makyajı metalik dudaklarınızın etkisini arttırır.

Göz renginize uygun tonları tercih edin

Nasıl ki her makyajda göz rengine uygun renk tercih etmek önemliyse metalik makyajda da bu konu çok önemli. Örneğin; mavi gözlere gümüş, yeşil gözlere bronz, kahverengi gözlere yeşil ve ela gözlere altın rengi çok yakışır. Bütün göz renklerine uyum sağlayan joker renk ise mor!

1. Hem gece hem gündüz makyajları için: Flormar Eyeshadow Palette Metallic Far Paleti

Kahve tonlarında makyaj yapmayı sevenler için harika bir ürün önerimiz var! Flormar Eyeshadow Palette Metallic Far Paleti, 10 farklı metalik fardan oluşur. Kahvenin her bir tonunu kullanarak metalik makyajlar yapmanızı sağlayacak farlar, oldukça pigmentli. Farların renkleri göz kapağınıza kolayca geçeceği için kusursuz makyajlar yapabilirsiniz. Ürün, hem gündüz hem gece makyajları yapmanıza imkan sağlar. İster çok belirgin ister daha sade makyajları tercih edebilirsiniz. Bu paletle kontrol tamamen sizin elinizde. Kremsi dokulu farlar, göz kapaklarınızda ağırlık yapmaz. Üstelik kalıcılığı gün boyu sürer.

2. Likit ve yoğun: Farmasi Likit Göz Farı Hawaiian Bronze

Göz makyajında metalik etkiyi likit ürünlerin toz ürünlere göre daha fazla verdiğinden bahsetmiştik. Belirgin bir metalik etki istiyorsanız Farmasi'nin likit farını çok seveceksiniz. Ürün, hafif yapılı olmasına rağmen yoğun renk veren pigmentiyle göz makyajınızın vazgeçilmezi olacak. Uzun süre kalıcı olduğu için tüm gün metalik etkili bakışlarınızla herkesin dikkatini çekeceğinizden eminiz. Farı uygulamak ise oldukça basit. Likit farı, aplikatörünü kullanarak doğrudan göz kapaklarınıza uygulayın. Ardından parmağınızla ya da yassı bir fırçayla dağıtın. Far, kolayca dağılır ve çizgilere dolmadan hemen sabitlenir. İsterseniz serinin diğer renklerine de göz atabilirsiniz.

3. Dudaklarınızda ipeksi metalik etkisi: Golden Rose Metals Matte Metallic Lip Crayon No: 10

Metalik makyaj, genellikle gözlerde tercih edilse de bu etkiyi dudaklarınızda da yakalayabilirsiniz. Golden Rose markasının kalem rujları, mat ve metalik görünümü bir arada sunar. Bu ürünün kolay sürülebilen pigmentli yapısıyla dudaklarınız çok güzel görünecek! Üstelik sürerken aynaya bile ihtiyaç duymayacaksınız. Rujun içeriğindeki shea yağı ile E vitamini, dudaklarınıza bakım yapar. Dudaklarınızı rujla uyumlu renkteki dudak kalemiyle çerçeveledikten sonra kalem ruju doğrudan dudaklarınıza uygulayın. Sizin için seçtiğimiz bakır metalik rengin size çok yakışacağından eminiz! Dudaklarınız ön plana çıkacağı için çok belirgin olmayan bir göz makyajı yapabilirsiniz.

4. Cildinizde metalik ışıltı için: Maybelline New York Face Studio Chrome Extreme Metalik Aydınlatıcı Pudra

Yüzünüzde ön plana çıkarmak istediğiniz bölgeleri Maybelline Aydınlatıcı Pudra ile belirginleştirebilirsiniz. Ürün, simli olmayan yapısıyla cildinizi disko topuna döndürmeden aydınlatır. Elmacık kemiklerinizin üstü, kaşlarınızın altı ve burun ucunuz metalik etkiyle çok hoş görünecek! Ürünü aynı zamanda göz makyajınızda da kullanabilirsiniz. Bizim önerimiz, gözlerinize far sürdükten sonra göz pınarlarınızı metalik pudra ile aydınlatmanız. Böylece gözleriniz daha belirgin, büyük ve birbirinden uzak görünecek. Sıcak tonlu metalik yansımalarla güçlü bir aydınlık etki yaratmanız çok kolay! Bayılacağınıza emin olduğumuz bu aydınlatıcı pudrayı bir an önce denemelisiniz.

5. Herkese yakışacak renkler bir arada: Pastel Metallic Glow Eyeshadow Far Paleti

Farklı renk tonlarını kullanarak yaratıcılığınızı öne çıkarmak istiyorsanız Pastel Metalik Far Paleti tam size göre! Palette 8 metalik far var. Farklı tonları birbiriyle karıştırmanıza imkan sunacak paletteki uyumlu ya da zıt renkleri birbiriyle kullanabilirsiniz. Kontrast göz makyajı yapmak için mürdüm rengini asker yeşili ile bir arada kullanabilirsiniz. Bunu yaparken renkleri karıştırmamaya ve keskin olarak ayırmaya dikkat edin. Gümüş, bakır ve bronz gibi renklerin bulunduğu palet; bütün göz renklerine çok yakışacak. Palette bulunan aynayı ve çift uçlu fırçayı kullanarak istediğiniz her yerde makyajınızı yapabilirsiniz.