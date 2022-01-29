KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

28.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metalik makyaj, ışıl ışıl etkisiyle son zamanların en trend makyajlarından biri. Gözlerinizi, dudaklarınızı ve cildinizi metalik makyajın kollarına bırakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Tam kararında bir metalik makyaj yapmanıza yardımcı olacak tüyoları ve ürünleri sizler için bir araya getirdik. Detayları inceleyelim.

Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Metalik makyajları sevenler için birçok ürün çeşidi bulunuyor. Krem fardan toz fara, kalem rujdan aydınlatıcı pudraya kadar neredeyse her ürün çeşidinin metalik olanını bulabilirsiniz. Ancak makyaj malzemeleri kadar doğru teknikleri kullanmak da önemli. Disko topuna dönmeden ışıltınızı arttıracak makyajları nasıl yapacağınızı öğrenmeye hazır olun! Mutlaka denemeniz gereken ürün önerilerine ve uygulamanız gereken makyaj tüyolarına göz atmaya ne dersiniz?

Göz makyajını ten makyajından önce yapın

Makyajınızı yapmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Metalik farlar, göz altlarınıza dökülüp ten makyajınızı bozabileceği için ilk önce göz makyajınızı yapmalısınız. Böylece farlar göz altlarınıza veya yüzünüze dökülürse kalıntıları silip temiz bir ten makyajına başlayabilirsiniz.

Yassı fırça kullanın

Metalik farların pigmentini en iyi şekilde vermesi için uygun bir fırçayla uygulama yapmalısınız. Yassı fırçalar, bunun için ideal. Farı doğrudan parmağınızla da uygulayabilirsiniz. Her iki yöntemle de farın rengi ve metalik etkisi, göz kapaklarınıza doğrudan geçecek.

Kontrast yaratın

Kontrast görünüm, metalik göz makyajına çok yakışıyor. Dolayısıyla far seçimi yaparken zıt renkleri kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise iki rengi birbirinden keskin olarak ayırmak. Karşıt renkleri birbirine karıştırarak kullanmak, çok abartılı bir görünüm ortaya çıkarır. Keskin olarak ayrılmış iki zıt renk ise çok havalı bir görünüm yaratır. Bunun için mor ve altın renklerini kullanabilirsiniz. Göz kapaklarınızın ortasına metalik mor rengi sürdükten sonra gözlerinizin iç ve dış köşelerine altın rengini uygulayın. Bolca sürülmüş bir maskara ile metalik görünümü tamamlayın!

Krem yapılı ürünleri kullanın

Krem yapılı ürünler, toz ürünlere göre daha canlı bir metalik efekt verirler. Bu yüzden net ve belirgin bir göz makyajı istiyorsanız far ve eyeliner seçiminizi krem ürünlerden yana yapmalısınız. Özellikle krem yapılı eyelinerlar ile keskin çizgiler çekebilir, böylece etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Göz pınarlarınızı yoğun bir şekilde aydınlatın

Göz pınarlarını aydınlatmak, hepimizin bildiği bir makyaj yöntemi. Gözlerin daha aydınlık ve büyük görünmesini sağlayan bu tüyo, metalik makyaja da çok yakışıyor. Göz makyajınızı yaptıktan sonra göz pınarlarınıza bolca açık renkli bir aydınlatıcı sürün. Bu yöntemle gözleriniz daha belirgin olacak.

Krem ve pudra ürünleri birleştirin

Krem yapılı ürünlerin ne kadar etkili olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu konudaki bir diğer önerimiz ise krem ve pudra yapıdaki göz farlarını bir arada kullanmanız. İlk önce göz kapağınıza krem yapıdaki mat farı baz olarak uygulayın. Ardından metalik ışıltılı bir far ile gözlerinizi gölgelendirin. Örneğin; toprak tonlarındaki göz makyajlarını seviyorsanız ilk önce kahverengi mat bir farı tüm göz kapağınıza uygulayıp güzelce dağıtabilirsiniz. Üzerine bakır veya toprak tonlarındaki metalik farı uygulayabilirsiniz. İki farklı yapıdaki far, güzel bir bütünlük oluşturacak.

Odak tek bir noktada olsun

Metalik makyajı en güzel gösterecek detay, dikkati tek bir yerde toplamak. Örneğin; metalik bir göz makyajı yaptıysanız ten ve dudak makyajınızda sade ve nude tonları kullanın. Çok ışıltılı ve parlak bir cilt makyajı veya parlak dudaklar, göz makyajıyla birleşince karışık bir görünüm ortaya çıkarır. Dudaklarınızda metalik ruj kullanıyorsanız sade bir göz makyajı metalik dudaklarınızın etkisini arttırır.

Göz renginize uygun tonları tercih edin

Nasıl ki her makyajda göz rengine uygun renk tercih etmek önemliyse metalik makyajda da bu konu çok önemli. Örneğin; mavi gözlere gümüş, yeşil gözlere bronz, kahverengi gözlere yeşil ve ela gözlere altın rengi çok yakışır. Bütün göz renklerine uyum sağlayan joker renk ise mor!

1. Hem gece hem gündüz makyajları için: Flormar Eyeshadow Palette Metallic Far Paleti

Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kahve tonlarında makyaj yapmayı sevenler için harika bir ürün önerimiz var! Flormar Eyeshadow Palette Metallic Far Paleti, 10 farklı metalik fardan oluşur. Kahvenin her bir tonunu kullanarak metalik makyajlar yapmanızı sağlayacak farlar, oldukça pigmentli. Farların renkleri göz kapağınıza kolayca geçeceği için kusursuz makyajlar yapabilirsiniz. Ürün, hem gündüz hem gece makyajları yapmanıza imkan sağlar. İster çok belirgin ister daha sade makyajları tercih edebilirsiniz. Bu paletle kontrol tamamen sizin elinizde. Kremsi dokulu farlar, göz kapaklarınızda ağırlık yapmaz. Üstelik kalıcılığı gün boyu sürer.

Ürünü İncele

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

unnamed

2. Likit ve yoğun: Farmasi Likit Göz Farı Hawaiian Bronze

Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Göz makyajında metalik etkiyi likit ürünlerin toz ürünlere göre daha fazla verdiğinden bahsetmiştik. Belirgin bir metalik etki istiyorsanız Farmasi'nin likit farını çok seveceksiniz. Ürün, hafif yapılı olmasına rağmen yoğun renk veren pigmentiyle göz makyajınızın vazgeçilmezi olacak. Uzun süre kalıcı olduğu için tüm gün metalik etkili bakışlarınızla herkesin dikkatini çekeceğinizden eminiz. Farı uygulamak ise oldukça basit. Likit farı, aplikatörünü kullanarak doğrudan göz kapaklarınıza uygulayın. Ardından parmağınızla ya da yassı bir fırçayla dağıtın. Far, kolayca dağılır ve çizgilere dolmadan hemen sabitlenir. İsterseniz serinin diğer renklerine de göz atabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Dudaklarınızda ipeksi metalik etkisi: Golden Rose Metals Matte Metallic Lip Crayon No: 10

Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Metalik makyaj, genellikle gözlerde tercih edilse de bu etkiyi dudaklarınızda da yakalayabilirsiniz. Golden Rose markasının kalem rujları, mat ve metalik görünümü bir arada sunar. Bu ürünün kolay sürülebilen pigmentli yapısıyla dudaklarınız çok güzel görünecek! Üstelik sürerken aynaya bile ihtiyaç duymayacaksınız. Rujun içeriğindeki shea yağı ile E vitamini, dudaklarınıza bakım yapar. Dudaklarınızı rujla uyumlu renkteki dudak kalemiyle çerçeveledikten sonra kalem ruju doğrudan dudaklarınıza uygulayın. Sizin için seçtiğimiz bakır metalik rengin size çok yakışacağından eminiz! Dudaklarınız ön plana çıkacağı için çok belirgin olmayan bir göz makyajı yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Cildinizde metalik ışıltı için: Maybelline New York Face Studio Chrome Extreme Metalik Aydınlatıcı Pudra

Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yüzünüzde ön plana çıkarmak istediğiniz bölgeleri Maybelline Aydınlatıcı Pudra ile belirginleştirebilirsiniz. Ürün, simli olmayan yapısıyla cildinizi disko topuna döndürmeden aydınlatır. Elmacık kemiklerinizin üstü, kaşlarınızın altı ve burun ucunuz metalik etkiyle çok hoş görünecek! Ürünü aynı zamanda göz makyajınızda da kullanabilirsiniz. Bizim önerimiz, gözlerinize far sürdükten sonra göz pınarlarınızı metalik pudra ile aydınlatmanız. Böylece gözleriniz daha belirgin, büyük ve birbirinden uzak görünecek. Sıcak tonlu metalik yansımalarla güçlü bir aydınlık etki yaratmanız çok kolay! Bayılacağınıza emin olduğumuz bu aydınlatıcı pudrayı bir an önce denemelisiniz.

Ürünü İncele

5. Herkese yakışacak renkler bir arada: Pastel Metallic Glow Eyeshadow Far Paleti

Disko topuna dönmeden; çarpıcı, ışıl ışıl ve tam kararında metalik makyaj tüyoları

Farklı renk tonlarını kullanarak yaratıcılığınızı öne çıkarmak istiyorsanız Pastel Metalik Far Paleti tam size göre! Palette 8 metalik far var. Farklı tonları birbiriyle karıştırmanıza imkan sunacak paletteki uyumlu ya da zıt renkleri birbiriyle kullanabilirsiniz. Kontrast göz makyajı yapmak için mürdüm rengini asker yeşili ile bir arada kullanabilirsiniz. Bunu yaparken renkleri karıştırmamaya ve keskin olarak ayırmaya dikkat edin. Gümüş, bakır ve bronz gibi renklerin bulunduğu palet; bütün göz renklerine çok yakışacak. Palette bulunan aynayı ve çift uçlu fırçayı kullanarak istediğiniz her yerde makyajınızı yapabilirsiniz.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
İçerisine sünger girmeyen, ağzı dar şişeler nasıl temizlenir?İçerisine sünger girmeyen, ağzı dar şişeler nasıl temizlenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken şık ürünler

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken şık ürünler

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Kış zamanı yumuşak dokulu kumaşlardan vazgeçemeyenlerin mutlaka bakması gereken ürünler

Kış zamanı yumuşak dokulu kumaşlardan vazgeçemeyenlerin mutlaka bakması gereken ürünler

Geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Açık sarı ve platin tonlarında saç kullananların mutlaka bilmesi gereken bakım tüyoları ve ürün önerileri

Açık sarı ve platin tonlarında saç kullananların mutlaka bilmesi gereken bakım tüyoları ve ürün önerileri

Tümünü Gör
Açık sarı ve platin tonlarında saç kullananların mutlaka bilmesi gereken bakım tüyoları ve ürün önerileri

Açık sarı ve platin tonlarında saç kullananların mutlaka bilmesi gereken bakım tüyoları ve ürün önerileri

Evde mis gibi oda kokusu nasıl yapılır?

Evde mis gibi oda kokusu nasıl yapılır?

Evinizde ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz en iyi çamaşır kurutmalık çeşitleri

Evinizde ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz en iyi çamaşır kurutmalık çeşitleri

Saçlarındaki kepeklerle boğuşanlara çözüm ve ürün önerileri

Saçlarındaki kepeklerle boğuşanlara çözüm ve ürün önerileri

Kapsamlı bir rehber arayanlara: Kışın neler yetişir, kışlık meyve ve sebzeler nasıl saklanır?

Kapsamlı bir rehber arayanlara: Kışın neler yetişir, kışlık meyve ve sebzeler nasıl saklanır?

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Tümünü Gör
Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

En iyi mutfak masası modelleri

En iyi mutfak masası modelleri

Kir tutmaz, şık ve kullanışlı en iyi duşakabin çeşitleri hangileri?

Kir tutmaz, şık ve kullanışlı en iyi duşakabin çeşitleri hangileri?

A'dan Z'ye eksiksiz ve etkili halı temizliği nasıl yapılır?

A'dan Z'ye eksiksiz ve etkili halı temizliği nasıl yapılır?

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken şık ürünler

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken şık ürünler

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Kış zamanı yumuşak dokulu kumaşlardan vazgeçemeyenlerin mutlaka bakması gereken ürünler

Kış zamanı yumuşak dokulu kumaşlardan vazgeçemeyenlerin mutlaka bakması gereken ürünler

Geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Açık sarı ve platin tonlarında saç kullananların mutlaka bilmesi gereken bakım tüyoları ve ürün önerileri

Açık sarı ve platin tonlarında saç kullananların mutlaka bilmesi gereken bakım tüyoları ve ürün önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Maskülen şıklık için farklı ortamlara uygun postal kombinleri

Maskülen şıklık için farklı ortamlara uygun postal kombinleri

Dudak çevresindeki kırışıklıklardan rahatsız olanları buraya alalım!

Dudak çevresindeki kırışıklıklardan rahatsız olanları buraya alalım

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

Her şeyini her an yanında taşımak isteyenlere geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken birbirinden şık ürünler

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken şık ürünler

Yeni sezona erkenden hazırlanmak isteyenlerin göz atması gereken baharlık kıyafetler

Yeni sezona erkenden hazırlanmak isteyenlerin göz atması gereken baharlık kıyafetler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.