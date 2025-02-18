Hiçbir sıkı diyet yapmadan 13 kg vücut yağından kurtuldu! İşte bir günde yedikleri...

Kilo vermek zor olabilir, özellikle ne yiyeceğinizden emin olmadığınızda ve moda diyetlerinin tuzağına düştüğünüzde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Fitness eğitmeni Meagan Nunez, herhangi bir katı diyet planına uymadan 13 kilo vermeyi başardı. Kilo verme yolculuğunu Instagram takipçileriyle paylaşan fitness eğitmeni bu süreçte pratik ipuçları veriyor.

Meagan, son paylaşımında başarılı dönüşümünün ardındaki sırları paylaştı.

Meagan videoda, "Katı ve sıkıcı tavuk ve pilav diyetine güvenmeden 13,6 kg vücut yağından kurtulmama yardımcı olan bu yemek planını uygulayın." diyor.

FİTNESS EĞİTMENİNDEN KOLAY VE DENGELİ YEMEK PLANI

Kahvaltı: Proteinli yulaf

"Hareket halindeki insanlar için mükemmel! Basit, protein açısından zengin ve sizi tok tutuyor"

Öğle yemeği: Protein cipsli ton balıklı salata sandviçi

"Hazırlanması çok kolay ve besinlerle dolu"

Atıştırmalık: Protein tozu

Megan, gereksiz atıştırmaların önüne geçmek için öğün aralarında protein tozu içerek tok ve enerjik kalmayı başarıyor.

Akşam Yemeği: Düşük kalorili hamburger

"Geceyi bir burgerle sonlandırmaktan daha iyi bir şey yok, ama ben hamburger ekmeğini rendelenmiş marulla değiştiriyorum, bu beni daha uzun süre tok tutuyor ve kalorilerimi azaltıyor"

Tatlı: Yaban mersinli ve bitter çikolatalı proteinli yoğurt

Meagan, "Günümü tatlı bir şeyle sonlandırmayı seviyorum, bu yüzden proteinli yoğurdumun üzerine yaban mersini ve biraz bitter çikolata ekliyorum" diyor.

KİLO VERMEK İÇİN ÖĞÜN PLANLAMASI NASIL YAPILIR?

Meagan, yemeklerini hazırlarken uyguladığı temel prensipleri açıklamasında şu şekilde açıkladı:

Proteine öncelik verin: Tok kalmanıza yardımcı olur ve gereksiz atıştırmaların azalmasını sağlar.

Hacmi artırın: Meyve ve sebzeler gibi düşük kalorili malzemeler eklemek, yemekleri daha doyurucu hale getirir.

Basit tutun: Bir yemeği hazırlamak ne kadar kolay olursa, ona sadık kalma olasılığınız o kadar artar.

Keyifli hale getirin: Meagan kilo vermenin bir ceza gibi hissettirilmemesi gerektiğine inanıyor. Sürecin tadını çıkarmak tutarlı kalmayı kolaylaştırır.

80/20 yaklaşımını benimseyerek öğünlerinin %80'inin tam ve besleyici gıdalardan oluşmasını sağlıyor ve dengeyi korumak için eğlenceli atıştırmalıklara %20 oranında yer ayırıyor.