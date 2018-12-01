"Dışlarsak AIDS'liye en büyük zararı vermiş oluruz"

1 Aralık Dünya AIDS Günü'nün aslında hem AIDS'li olanlar hem de olmayanlar için farkındalığı hatırlatan bir gün olduğunu dile getiren Karabay, "AIDS ilk saptandığı günden beri insanlara kan, cinsel temas ve hamile anneden bebeğe şeklinde bulaşıyor. AIDS'li bireylerin yaşamını zorlaştıran konu ise toplumda AIDS ve bu hastalara olan ön yargı. Herkesin şunu bilmesi lazım, AIDS bir virüs, tedavisi olan ve ülkemiz şartlarında da tedavi edilen hatta ilaçlarının kullanması ve kurallara uyulması halinde, insanların yaşamlarını hiç AIDS olmamışlar gibi sürdürülebilecek bir hastalık." diye konuştu.

Prof. Dr. Karabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AIDS'in virüslerle bulaşan enfeksiyon hastalığı olduğunu anımsattı.

AIDS'li hastaların toplumdan ayrılmamaları ve izole edilmemeleri gerektiğini dile getiren Karabay, şöyle devam etti:

"Toplumla aynı işleri yapmalılar. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Yeter ki tedavisini alsınlar. Tedavisini aldıktan sonra ameliyat da yapabilir, aşçıysa da yemeğini çok rahatlıkla hazırlayabilir. Toplumumuz bu bilinç düzeyinde olmalı. AIDS'in neyle bulaşmadığını bildikten sonra o insanlar yaşamlarını devam ettirmeliler ayrılmadan, izole edilmeden, dışlanmadan."

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- "AIDS bulaşımı rahatlıkla engellenebilir"

Karabay, AIDS'li hastaların da çocuk sahibi olabileceğine değinerek, "Ne yapmalıyız? AIDS'li bir hasta normal hayatını sürdürmeli ama çok küçük bazı önlemlerle örneğin çocuğuna hamileyse mutlaka hamilelikten önce ilaç tedavisine başlamalı. Doğum sırasında eğer gerekiyorsa çocuğuna profilaksi uygulamalı ki çocuğa bulaşmasın. AIDS'lı hastaların viral yükü sıfırlandıktan sonra çok rahatlıkla çocuk sahibi de olabilirler." dedi.

AIDS'in nasıl bulaşacağı ve bulaşmayacağı bilgileri ile farkındalığı arttıkça hastalığın toplumdaki yaygınlığının azaldığına dikkati çeken Karabay, Türkiye'nin son yıllarda hastalık sayısının arttığı ülkelerin içinde gösterildiğini anlattı.