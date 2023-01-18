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Dişleri için 10 bin TL ödedi, tedavi edenin kim olduğunu öğrenince soluğu mahkemede aldı! Bu kez de sahte diş doktoru vakası...

18.01.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte doktor, sahte mimar derken bu kez de İstanbul'da bir sahte dişçinin foyası ortaya çıktı. Diş ağrısı çeken R. K., akrabasının önerisi üzerine evine F. B.'yi (40) çağırdı. F. B. kendini Murat adında bir diş doktoru olarak tanıtarak eve diş tedavisi araç gereçleriyle geldi. İşlemin ardından 10 bin TL ödeyen R. K., evine gelen kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Dişleri için 10 bin TL ödedi, tedavi edenin kim olduğunu öğrenince soluğu mahkemede aldı! Bu kez de sahte diş doktoru vakası...

R. K.'nin evine diş tedavisi araç gereçleriyle gelip kendisini farklı adla tanıtan F. B.'nin gerçekte inşaat işçisi olduğu ortaya çıktı. Diş ağrısını dindirmek isterken sahtekar birinin eline düştüğünü anlayan R. K. soluğu mahkemede aldı. F. B., ifadesinde R. K.'yi tanımadığını ve diş tedavisi uygulamadığını söyledi, hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor...

AKRABASININ TAVSİYESİNE KULAK VERDİ

Olay geçtiğimiz yıl 1 Mayıs tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; 44 yaşındaki R.K., akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası F. K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu, isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini söyledi.

10 BİN LİRA ÖDEDİ

Diş ağrısı çeken genç adam akrabasının önerisini kabul ederek 40 yaşındaki F. B.'yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen F. B., ağrı çeken R. K.'ye birtakım tedaviler uyguladı. Genç adam dişçisine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Ancak R. K., tedaviye rağmen diş ağrılarını dindiremedi.

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KİM OLDUĞUNU ARAŞTIRDI

Evine tedaviye gelen F. B.'den şüphelenen genç adam yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi. Kendisini tedavi eden vatandaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen genç adam yaşadığı şokla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdur şikâyet dilekçesinde akrabasının önerisi üzerine F. B.'nin kendisini doktor olarak tanıtıp evde tedavi uyguladığını ve 10 bin lirasını aldığını söyledi.

SAHTE DİŞÇİ, SAHTE AD...

R. K.'nın dişlerinin eskisinden daha kötü bir hale geldiğini ve ilk etapta kendisini Murat olarak tanıtan kişiden şikâyetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvuruldu. F. B., ifadesinde şikayetçiyi tanımadığını ve herhangi bir diş tedavisi uygulamadığını söyledi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli F. B.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini ve üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle '1219 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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diş doktoru dişçi

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