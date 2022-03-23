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Disney Channel kapanıyor mu? Disney Channel neden kapanıyor? Disney Channel Türkiye ne oldu?

23.03.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Channel Türkiye günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Disney Channel Türkiye'nin kapanacağına dair haberler ortada dolanmaya başladı. Binlerce vatandaş, Disney Channel Türkiye kapanıyor mu şeklinde sorular sormaya başladı. İşte Disney Channel Türkiye hakkında merak edilenler!

Disney Channel kapanıyor mu? Disney Channel neden kapanıyor? Disney Channel Türkiye ne oldu?

Çizgi film ve genç kuşak programları yayınlayan Disney Channel Türkiye'nin kapanacağı söyleniyor. Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren Disney Channel Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çocukların severek izlediği kanal Disney Channel Türkiye, ülkemizdeki yayınlarına son verme kararı aldı. Disney Channel Türkiye'nin kapanmasına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE KAPANIYOR MU?

Uzun bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Disney Channel, gün itibariyle sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı ve sosyal medyada bu konu gündem oldu.

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE YAYINLARI

Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi
Zatonya
Greenlerin Büyükşehir Maceraları
DuckTales
Ghostforce
Pijamaskeliler
Bingo ve Roli'nin Maceraları
Baykuş Evi
Limon ile Zeytin
Bluey
Amfibiya
Fineas ve Förb
Prenses Elena
Esrarengiz Kasaba
Kick Buttowski
Rapunzel Karmaşık Serüvenler
Muhteşem Örümcek Adam
Hayri Canavargil
Boyster

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE ESKİ DİZİLER

Phil Zaman Yolculuğunda
Jonas L.A.
Sonny'nin Yıldızı
Jake ve Blake
Ne Tesadüf!
Zil Çalınca
Hannah Montana
Bir Çift Kral
Bizim Rock Grubu
Lab Rats
Zeke ve Luther
Zack & Cody'nin Lüks Yaşamı
Zack ve Cody Güvertede
Haydi Çalkala
Sonny'nin Yıldızı
Yetenek Çiftliği
Waverly Büyücüleri
Bakıcım Bir Vampir
Austin ve Ally
İyi Şanslar Charlie
Jessie
Köpek Stan Yazıyor!
Liv ve Maddie
Kahramanlar Hastanesi
Mako Mermaids
Uçan Tekme
Violetta
Kaybet, Kaybol
Max Maceraları: Kahramanlar Takımı
LoliRock
Soy Luna
İlk 11
Alex ve Tayfası

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