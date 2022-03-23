Disney Channel kapanıyor mu? Disney Channel neden kapanıyor? Disney Channel Türkiye ne oldu?

Çizgi film ve genç kuşak programları yayınlayan Disney Channel Türkiye'nin kapanacağı söyleniyor. Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren Disney Channel Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çocukların severek izlediği kanal Disney Channel Türkiye, ülkemizdeki yayınlarına son verme kararı aldı. Disney Channel Türkiye'nin kapanmasına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Uzun bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Disney Channel, gün itibariyle sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı ve sosyal medyada bu konu gündem oldu.
Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"
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