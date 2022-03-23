Disney Channel kapanıyor mu? Disney Channel neden kapanıyor? Disney Channel Türkiye ne oldu?

Çizgi film ve genç kuşak programları yayınlayan Disney Channel Türkiye'nin kapanacağı söyleniyor. Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren Disney Channel Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çocukların severek izlediği kanal Disney Channel Türkiye, ülkemizdeki yayınlarına son verme kararı aldı. Disney Channel Türkiye'nin kapanmasına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE KAPANIYOR MU?

Uzun bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Disney Channel, gün itibariyle sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı ve sosyal medyada bu konu gündem oldu.

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE YAYINLARI

Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi

Zatonya

Greenlerin Büyükşehir Maceraları

DuckTales

Ghostforce

Pijamaskeliler

Bingo ve Roli'nin Maceraları

Baykuş Evi

Limon ile Zeytin

Bluey

Amfibiya

Fineas ve Förb

Prenses Elena

Esrarengiz Kasaba

Kick Buttowski

Rapunzel Karmaşık Serüvenler

Muhteşem Örümcek Adam

Hayri Canavargil

Boyster

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE ESKİ DİZİLER

Phil Zaman Yolculuğunda

Jonas L.A.

Sonny'nin Yıldızı

Jake ve Blake

Ne Tesadüf!

Zil Çalınca

Hannah Montana

Bir Çift Kral

Bizim Rock Grubu

Lab Rats

Zeke ve Luther

Zack & Cody'nin Lüks Yaşamı

Zack ve Cody Güvertede

Haydi Çalkala

Sonny'nin Yıldızı

Yetenek Çiftliği

Waverly Büyücüleri

Bakıcım Bir Vampir

Austin ve Ally

İyi Şanslar Charlie

Jessie

Köpek Stan Yazıyor!

Liv ve Maddie

Kahramanlar Hastanesi

Mako Mermaids

Uçan Tekme

Violetta

Kaybet, Kaybol

Max Maceraları: Kahramanlar Takımı

LoliRock

Soy Luna

İlk 11

Alex ve Tayfası

