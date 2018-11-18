Diyabetten korunmak için 'sağlıklı beslenin, egzersiz yapın' önerisi

LEFKOŞA,(DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci, erken teşhis edilip gerekli önlemler alındığı takdirde, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabet ve buna bağlı birçok hastalığın yıllar içerisinde kontrol edilebilir hale gelebileceğini ifade etti.

Şeker hastalığının günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sirkeci, diyabetin görülme sıklığının gittikçe arttığını, örneğin Türkiye çapında yapılan bir araştırmada diyabet sıklığının yüzde 13,7 olarak tespit edildiğini söyledi.

Şeker hastalığının sadece kan şekeri yüksekliği anlamına gelmediğini de belirten Uzm. Dr. Sirkeci, diyabetin yıllar içerisinde kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar ile göz hastalıklarına yol açtığını bildirdi.

"SAĞLIK SORUNLARINDAKİ ARTIŞIN TEMEL NEDENİ DÜZENSİZ VE SAĞLIKSIZ BESLENME"

Sağlık sorunu sıklığının giderek artmasının temel nedeninin düzensiz ve sağlıksız beslenme ve buna bağlı olarak görülen obezite olduğunu belirten Uzm. Dr. Sirkeci, diyabetin sadece diyetsel ve hareketli bir yaşam tarzı ile önlenebilir, gelişimi geciktirebilir bir hastalık olduğunu, obezite ve sedanter yaşam tarzının ise şeker hastalarının en büyük düşmanı olduğunu ifade etti.