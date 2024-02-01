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Diyafram felci nedir? Diyafram felci nasıl ve neden olur? Diyafram felci belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
29.01.2024 16:21 | Son Güncelleme:
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Diyafram felci vücutta bulunan diyafram adlı kasın normal fonksiyonlarını kaybetmesi durumunu ifade eder. Diyafram kası solunum sürecinde önemli bir rol oynar. Bu kas, akciğerlere hava girişini kontrol eder. Diyafram felci genellikle frenik sinirin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar ve solunum sistemi üzerinde ciddi etkileri olabilir.

Diyafram felci nedir? Diyafram felci nasıl ve neden olur? Diyafram felci belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Diyafram felci nedir?
  • Diyafram felç olursa ne olur?
  • Diyafram felci belirtileri nelerdir?
  • Diyafram felci tedavisi nasıl yapılır?

Diyafram felci, çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenler arasında travmatik yaralanmalar, sinir sistemi bozuklukları, enfeksiyonlar, nöromüsküler hastalıklar ve cerrahi müdahaleler bulunabilir. Özellikle boyun veya göğüs bölgesindeki travmalar, frenik (phrenic) siniri üzerinde hasara yol açarak diyafram felcine neden olabilir. Bu durum tanı konulduğunda genellikle solunum terapistleri ve uzman hekimler tarafından yönetilir.

Diyafram felci nedir?

Diyafram felci nasıl olur sorusu için şu yanıtı verebiliriz:

Diyafram adlı kasın veya onu kontrol eden sinirin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Diyafram, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran ve solunum sırasında akciğerlere hava girişini kontrol eden bir kas tabakasıdır. Normalde diyafram kası kasılırken akciğerlere hava çekilir, gevşediğinde ise hava dışarı atılır. Diyafram felcinde bu normal kas hareketi bozulur. Diyafram felci neden olur sorusu için de diyafram felci genellikle şu nedenlerle ortaya çıkabilir:

  • Tramvatik yaralanmalar
  • Nöromüsküler hastalıklar
  • Göğüs veya boyun bölgesinde yapılan bazı cerrahi müdahaleler
  • Frenik sinir hasarı
  • Bazı nörolojik hastalıklar
  • Beyin ve sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar

Diyafram felç olursa ne olur?

Diyafram felci diyaframın çalışmasını durdurduğu bir durumdur. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan büyük bir kastır ve dolayısıyla diyafram felci olursa nefes almak zorlaşır veya imkansız hâle gelir.

Diyafram felci belirtileri nelerdir?

Diyafram felci genellikle nefes alma güçlüğü, özellikle çaba sarf edildiğinde veya yatarken daha belirgin hale gelen semptomlarla kendini gösterir. "Diyafram felci teşhisi nasıl konulur?" konusunda ise diyafram felci teşhisi genellikle bir doktor tarafından yapılan fizik muayene ve görüntüleme testleri ile konulur denilebilir. Diyafram felci belirtileri şöyledir:

  • Nefes almada güçlük
  • Yüzeysel solunum
  • Nefes darlığı
  • Göğüs ağrısı
  • Hâlsizlik ve yorgunluk
  • Ses değişiklikleri
  • Baş dönmesi
  • Uyku bozuklukları

Diyafram felci tedavisi nasıl yapılır?

Diyafram felci tedavisi nedene bağlı olarak değişir. Travma veya cerrahi sonrası oluşan diyafram felci genellikle kendiliğinden iyileşir. Ancak hastalık veya kas hastalığı gibi diğer nedenlerle oluşan diyafram felci kalıcı olabilir. Diyafram felci olan kişilere solunum cihazı desteği gerekebilir. Solunum cihazı diyaframın işlevini yerine getirir ve nefes almayı kolaylaştırır. Diyafram felci nasıl geçer sorusu için şu yanıtları verebiliriz:

  • Fizik tedavi
  • Solunum tedavisi
  • Solunum cihazları ve ventilasyonlar
  • Yaşam tarzı değişiklikleri
  • Cerrahi müdahale

Diyafram felci geçer mi sorusunun yanıtı hastadan hastaya değişir. Diyafram felci hayatı tehdit edici bir durumdur ancak diyafram felci belirtileri fark edilirse hemen tıbbi yardım alınması önemlidir. Travma veya cerrahi sonrası oluşan diyafram felci genellikle kendiliğinden iyileşir. Hastalık veya kas hastalığı gibi diğer nedenlerle oluşan diyafram felci kalıcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
diyafram ağrısı
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