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Diyanet 7 bin 800 personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

20.10.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 7 bin 500 personel istihdam edilecek. Başvuruların ne zaman yapılacağı ve nereden gerçekleştirileceği belli oldu. Başvurular 22 Kasım'da sona eriyor. Açık pozisyonlara başvuru yapacak adayların KPSS puanlarının dikkate alınacağı ifade edildi. İşte merak edilenler...

Diyanet 7 bin 800 personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Şartlara uyan 7 bin 800 kişi istihdam edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde belirtilenlere göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. İşte detaylar...

DİYANET 7 BİN 800 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adayların başvurularının 8 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar alınacağı belirtildi. Adaylar başvurularını "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" adresinden yapacak. Başvuruda bulunacak adayların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almaları gerekiyor. Adaylar formu doldurunca sınav başvurularını onaylatmak için talep edilen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek. Alım sürecine ilişkin detaylı bilgi Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Diyanet 7 bin 800 personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

TAŞRA TEŞKİLATINA 30 MÜFTÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinde yer alan diğer duyuruya göre 30 ilçe müftüsü ataması yapılacak.Söz konusu kadro için halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olma şartı bulunuyor. İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapacak. Konuya ilişkin detaylı bilgiler Başkanlığın sitesinde yer alacak.


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