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DİYANET CUMA NAMAZI KILINIŞI: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet 1 Ağustos 2023 cuma saatleri

01.09.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı nasıl kılınışı 1 Eylül Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi konusunu geçtiğimiz gün açıkladı. Konu başlığı "Sakın İncitme Bir Canı" olarak belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 1 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

DİYANET CUMA NAMAZI KILINIŞI: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet 1 Ağustos 2023 cuma saatleri

Cuma namazı kılınışı, bugün camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi öğle saatinde camilere akın edecek, eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Öğle vakti kılınacak olan namazı kaçırmak istemeyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bugün (1 Eylül 2023) İstanbul cuma namazı saati 13:09 olarak açıklandı. İşte adım adım cuma namazı kılınış şekli ve konuya dair detaylar...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

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2 Rekat Cuma namazının farzı;

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",
"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat
Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat
İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,
İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

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4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

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Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

CUMA NAMAZI SAATLERİ (1 EYLÜL 2023)

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:09
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:54
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:17
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:44
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:03
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:24
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:47
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:32

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

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